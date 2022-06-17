Оттава, , 13:09 — REGNUM Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) опубликовал седьмой студийный альбом под названием Honestly, Nevermind. Релиз проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 17 июня.

Drake Кадр из клипа Wait For U

Представленная пластинка включила в себя 14 композиций, а единственным гостем на ней оказался рэпер 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф). Примечательно, что анонс самого альбома появился в соцсетях Drake лишь за несколько часов до его выхода.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Рэпер Drake стал самым популярным исполнителем в 2022 году. Как сообщил портал Chart Data, артист собрал в общей сложности 3 млрд прослушиваний на стриминговых платформах.

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