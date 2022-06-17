Оттава, 17 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) опубликовал седьмой студийный альбом под названием Honestly, Nevermind. Релиз проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 17 июня.

Кадр из клипа Wait For U Drake

Представленная пластинка включила в себя 14 композиций, а единственным гостем на ней оказался рэпер 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф). Примечательно, что анонс самого альбома появился в соцсетях Drake лишь за несколько часов до его выхода.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Рэпер Drake стал самым популярным исполнителем в 2022 году. Как сообщил портал Chart Data, артист собрал в общей сложности 3 млрд прослушиваний на стриминговых платформах.