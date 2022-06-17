Синджар, Ирак, 17 июня 2022, 12:19 — REGNUM Турецкая армия нанесла удар по позициям партизан «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака. Как сообщает официальный телеканал TRT, в результате удара беспилотника ВВС Турции была поражена группа высокопоставленных командиров РПК в провинции Синджар.
По данным журналистов, лидеры проводили встречу в одном из полевых штабов, планируя ведение боевых действий против турецких войск. Как сообщается, в результате удара погибли шестеро командиров Рабочей партии Курдистана.
Ранее армия Турции начала военную операцию «Сжатый кулак», направленную против ячеек РПК, действующих на севере Ирака.