Синджар, Ирак, 17 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Турецкая армия нанесла удар по позициям партизан «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака. Как сообщает официальный телеканал TRT, в результате удара беспилотника ВВС Турции была поражена группа высокопоставленных командиров РПК в провинции Синджар.

Курды РПК строй

По данным журналистов, лидеры проводили встречу в одном из полевых штабов, планируя ведение боевых действий против турецких войск. Как сообщается, в результате удара погибли шестеро командиров Рабочей партии Курдистана.

Ранее армия Турции начала военную операцию «Сжатый кулак», направленную против ячеек РПК, действующих на севере Ирака.