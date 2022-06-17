Кемерово, , 12:00 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «ПИР» Михаил Зусман на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве сервисного центра строительной и горной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

«В нынешних геополитических и экономических условиях важно налаживать партнерские отношения с дружественными странами, — заявил Цивилёв. — У Кузбасса большой потенциал в сфере машиностроения. А сотрудничество и обмен опытом с другими участниками рынка поспособствует ускоренному развитию этой отрасли. Ввод на территории КуZбасса логистического и сервисного центра китайских производителей карьерной и дорожно-строительной техники будет выгодным для обеих сторон».

Предприятие будет построено в городе Белово. В строительство будет вложено 3 млрд рублей. Оно начнётся уже в июле 2022 года. Запуск предприятия намечен на декабрь 2025 года.