Грозный, , 12:07 — REGNUM Состояние духа военнослужащих ВСУ плачевное. Многие из них предпочитают сложить оружие, выбирая плен вместо продолжения боевых действий. Об этом 17 июня рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем новом посте в Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованном им видео беседы с пленным своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, военнослужащий рассказал, что, как и большинство военных ВСУ, он попал в армию по повестке. При этом многие пленные рассказывают о реальных потерях, моральном состоянии бойцов и отношении к тем, кто хочет сдаться в плен. Боевики националистических батальонов, по словам пленного, расстреливают тех военнослужащих, кто хочет сложить оружие.

«У всех плюс-минус схожая ситуация — повестка, армия, передовая. В ходе разговора систематически выясняются интересные подробности о состоянии вооруженных сил Украины, реальных потерях и расположении духа солдат. По всем пунктам одни минусы. Данную информацию подтверждают и сами военнопленные», — написал Кадыров.

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