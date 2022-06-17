Кадыров рассказал о плачевном состоянии духа бойцов ВСУ
Грозный, 17 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Состояние духа военнослужащих ВСУ плачевное. Многие из них предпочитают сложить оружие, выбирая плен вместо продолжения боевых действий. Об этом 17 июня рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем новом посте в Telegram-канале.
В опубликованном им видео беседы с пленным своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, военнослужащий рассказал, что, как и большинство военных ВСУ, он попал в армию по повестке. При этом многие пленные рассказывают о реальных потерях, моральном состоянии бойцов и отношении к тем, кто хочет сдаться в плен. Боевики националистических батальонов, по словам пленного, расстреливают тех военнослужащих, кто хочет сложить оружие.
Читайте также: Кадыров назвал власти Украины «низко падшими»