Ярославль, 17 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Широкие возможности для инвестирования открываются в туристической сфере региона. Ярославская область демонстрирует уверенный рост турпотока и входит в топ-10 самых посещаемых регионов России. Емкость туристического рынка области — более 7 млн человек, из которых только 2 миллиона остаются на несколько дней. Как сообщил в ходе презентации врио губернатора Михаил Евраев, сейчас перед регионом стоит задача по увеличению номерного фонда. На это направлен ряд соглашений по инвестиционным проектам, которые подписываются в рамках ПМЭФ-2022.

«Наш регион имеет огромные возможности для развития туристического потенциала: благодаря богатой природе, древним городам, четыре из которых входят в состав Золотого кольца, удобному с точки зрения логистики расположению. В Центральной России сложно найти более привлекательное место. На форуме мы представляем много интересных проектов и готовы содействовать в их реализации, с каждым инвестором отрабатывать индивидуально, используя инструменты региональной и федеральной поддержки. Вместе с корпорацией «Туризм. РФ» и другими структурами, оказываем внимание каждому инвестору, который к нам приходит», — отметил врио губернатора Михаил Евраев.

Масштабные проекты территориального инфраструктурного развития уже позволили правительству области использовать комплексные инструменты для привлечения в регион финансирования. 4 миллиарда рублей привлекаются по линии инфраструктурных бюджетных кредитов, 2,2 миллиарда рублей составят бюджетные вливания в объекты инфраструктуры, 5,7 миллиардов рублей будут получены по программам Минстроя РФ.

Как отметили в правительстве области, базовой составляющей экономики области является промышленный сектор. Он обеспечивает более 30% валового регионального продукта и около 50% налоговых поступлений в консолидированный бюджет области. В регионе работает 3196 предприятий и организаций, в том числе 267 крупных и средних, действуют восемь индустриальных и технопарков, три территории опережающего развития — в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам 2021 года составил 106,8%, что на 1,5% выше среднероссийского значения.

Как сообщил врио губернатора Михаил Евраев, на дальнейшее развитие потенциала промышленной сферы нацелены проекты создания особой экономической зоны в Рыбинске и промпарка «Гаврилов-Ям».