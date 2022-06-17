Североморск, Мурманская область, , 11:58 — REGNUM Экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», являющегося флагманом Северного флота (СФ), начал готовить свой корабль к празднованию Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», носитель ракеты «Циркон» (сс) Олег Суминов

Главный военно-морской праздник традиционно отмечается в последнее июльское воскресенье, в этом году — 31 июля. В рамках подготовки крейсера к мероприятиям этого дня моряки начали подготовку к покраске палубы и корпуса корабля, а также отработку выполнения военно-морских ритуалов.

Александра Моисеева в городе Североморске. На Приморской площади состоится военный парад войск гарнизона, а на рейде Кольского залива — военно-морской парад… (в котором) примут участие экипажи боевых кораблей соединений подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей и службы вспомогательного флота». пресс-служба СФ «Основные празднования Дня ВМФ на Северном флоте пройдут под руководством командующего флотом Героя России адмиралав городе Североморске. На Приморской площади состоится военный парад войск гарнизона, а на рейде Кольского залива — военно-морской парад… (в котором) примут участие экипажи боевых кораблей соединений подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей и службы вспомогательного флота».

После проведения парада для жителей и гостей Североморска развернутся действия военно-спортивного праздника, в ходе которого экипажи наглядно продемонстрируют зрителям предназначение своих кораблей. Завершится праздничный день традиционным концертом и народными гуляниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Баренцевом море начались зачётные тактические учения по противолодочной обороне соединения больших противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

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