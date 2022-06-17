Североморск, Мурманская область, 17 июня 2022, 11:58 — REGNUM Экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», являющегося флагманом Северного флота (СФ), начал готовить свой корабль к празднованию Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Главный военно-морской праздник традиционно отмечается в последнее июльское воскресенье, в этом году — 31 июля. В рамках подготовки крейсера к мероприятиям этого дня моряки начали подготовку к покраске палубы и корпуса корабля, а также отработку выполнения военно-морских ритуалов.
После проведения парада для жителей и гостей Североморска развернутся действия военно-спортивного праздника, в ходе которого экипажи наглядно продемонстрируют зрителям предназначение своих кораблей. Завершится праздничный день традиционным концертом и народными гуляниями.
Как сообщало ИА REGNUM, в Баренцевом море начались зачётные тактические учения по противолодочной обороне соединения больших противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
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