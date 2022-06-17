Калуга, , 12:05 — REGNUM В Калужской области коллективный иммунитет от коронавируса опустился до 34%, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель областного здравоохранения в очередной раз призвал граждан вакцинироваться и особенно людям из «группы риска». Калужский министр подчеркнул, что при максимальном подъеме заболеваемости количество занятых инфекционных коек составляло 2 тысячи 800, но вакцинировано было только 10% населения региона.

«Не ждите окончания действия QR-кодов, воспользуйтесь паузой в волнах коронавируса и вакцинируйтесь повторно», — отметил Константин Пахоменко.

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