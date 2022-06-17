Москва, 17 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Антироссийские санкции бьют не по России, а по американским и международным компаниям. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики Дмитрий Медведев в Казани

«В результате решений такого главнокомандующего, но не президента США, большое число американских и международных компаний просто теряют огромные многомиллиардные мощности у нас в стране. А что взамен — да ничего. Как был полезный и не очень лимонад в России, так и останется. И тёмный, и светлый. Только под другим брендом. Как были булки с мясом — так и останутся. Под иным наименованием. Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки», — написал Медведев.

При этом, по его словам, несмотря на все сложности, Америка «всем снова показала свою решительность в борьбе за демократию», однако вопрос в том, какой это было ценой: «Ну, выбор в голове у каждого человека. Особенно когда персонажей в голове по факту два. Так что раздвоение личности на доктора Джекила и мистера Хайда — штука в политике небезопасная».