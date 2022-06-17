Абакан, , 11:55 — REGNUM В Абакане (Хакасия) возбуждено уголовное дело против 32-летнего мужчины, подозреваемого в публичной реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело ru.torange.biz

Уточняется, что дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по республике.

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина отбывал наказание за совершённое ранее преступление в исправительном учреждении УФСИН России по Хакасии. Там он неоднократно в разговоре с осуждёнными оправдывал действия нацистов, уничтожавших людей в концлагерях, травивших их в газовых камерах.

Злоумышленник публично оправдывал факты уничтожения нацистами славян, поляков и евреев, отрицал политику Гитлера идеологической направленности на уничтожение евреев.

Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) возбуждено в Красноярске.

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