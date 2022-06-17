Мурманск, , 11:55 — REGNUM В Мурманской области задержали 36-летнего гражданина Эстонии, намеревавшегося собрать сведения о работе регионального управления ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным ведомства, мужчина намеревался отработать задания спецслужб Эстонии в отношении сотрудников ФСБ, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих конфиденциальное сотрудничество.

«Гражданину Эстонии объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международном уголовном суде сообщили о задержании российского шпиона.