Вашингтон, , 11:56 — REGNUM К концу прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в КНДР медикаменты. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя ВОЗ в КНДР Эдвина Сальвадора.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

«К концу прошлого года мы отправили в Северную Корею лекарства от неинфекционных заболеваний, таких как диабет, туберкулез и гипертонии», — сообщил представитель ВОЗ.

Эдвин Сальвадор также добавил, что после этого ВОЗ неоднократно предлагала Пхеньяну организовать передачу дополнительных гуманитарных грузов и разместить в стране на постоянной основе сотрудников ВОЗ.

Ранее в этом месяце представитель организации сообщил, что власти КНДР запросили данные об особенностях коронавируса. Сообщается, что диалог по данному вопросу продолжается.