В Ярославской области Минобороны отдало проблемную котельную в Бурмакино
Некрасовское, Ярославская область, 17 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Министерство обороны передало местной власти многострадальную котельную в посёлке Бурмакино Некрасовского района. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков.
Ранее жители посёлка неоднократно жаловались на работу котельной, а её сотрудники — на низкие зарплаты и тяжёлые условия труда. Региональные власти постоянно говорили о планах передачи котельной гражданским властям. Передача состоялась в мае 2022 года. Но, как признался глава департамента, этот факт коммунальщиков не радует. Состояние котельной крайне плохое.
По предварительной оценке, на восстановление котельной нужно 20 миллионов рублей, но региональные власти с такой суммой не согласны. Они считают, что дешевле построить новую котельную. Старая была рассчитана на большее количество потребителей.
Передачу земельного участка осложняет его статус — он находится в специальном лесном фонде Минобороны.