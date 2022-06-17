Некрасовское, Ярославская область, 17 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Министерство обороны передало местной власти многострадальную котельную в посёлке Бурмакино Некрасовского района. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

Елена Кузнецова Котельная в Бурмакино

Ранее жители посёлка неоднократно жаловались на работу котельной, а её сотрудники — на низкие зарплаты и тяжёлые условия труда. Региональные власти постоянно говорили о планах передачи котельной гражданским властям. Передача состоялась в мае 2022 года. Но, как признался глава департамента, этот факт коммунальщиков не радует. Состояние котельной крайне плохое.

«У нас единственный сейчас выход — это подготовить эту котельную к отопительному сезону. Хочу напомнить это и главе района, это его прямая обязанность, потому что именно район отвечает за теплоснабжение. Посмотрели возможность, переговорили с военной частью, чтобы они оставили там часть труб, не забирали с собой, мы их на замену пустим. По котельной — необходимо заменить теплообменники, заменить котёл второй, потому что там резерв отсутствует на сегодняшний момент к отопительному сезону. Посмотрели чем можем помочь, несколько насосов выделили для этой котельной», — рассказал Алекесей Рябченков.

По предварительной оценке, на восстановление котельной нужно 20 миллионов рублей, но региональные власти с такой суммой не согласны. Они считают, что дешевле построить новую котельную. Старая была рассчитана на большее количество потребителей.

«Часть нагрузки — она уже не востребована на котельной, она, получается, сто процентов неэффективная уже. Новая котельная на 6,5 гигакалорий, есть место куда её поставить, но земельный участок находится пока в Министерстве обороны. Хотим модульную ставить. Они у нас сейчас по всем районам ставятся, в Рыбинске две уже поставили. Здесь вопрос в том, что нет земельного участка. Сейчас переговоры ведём, надеемся, что скоро нам передадут его», — сказал Алексей Рябченков.

Передачу земельного участка осложняет его статус — он находится в специальном лесном фонде Минобороны.