Ростов-на-Дону, 17 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ростовской области в очереди за жильём стоят 3246 детей-сирот. Совершеннолетнего возраста из них достигли 1250 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

В течение 2022 года в Ростовской области жильём обеспечат 1111 детей-сирот. Остальные ребята, достигшие совершеннолетия, будут обеспечены жильём после окончания обучения или прохождения службы в армии. Важнейшей задачей первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов назвал соблюдение сроков и повышение качества предоставляемого жилья.

На обеспечение жильём сирот в 2022 году выделено 2,2 млрд рублей.