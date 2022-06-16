Тюмень, 17 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На трассе Тюмень-Омск погибли многодетные родители с Ямала. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте трагедии

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 17 июня на подъезде к посёлку Андреевский в Тюменской области. Автомобиль «Тойота Камри» въехал в кювет и ударился в дерево. Погибли многодетные родители из Ноябрьска (ЯНАО) — 37-летний водитель и его 35-летняя жена. У супружеской пары осиротили дети в возрасте от одного года до 17-ти лет.

Отмечается, что автомобиле были обнаружены бутылки и банки из-под пива. По свидетельству близких, водитель употреблял алкоголь, потом с женой поехали в Тюмень. Его точное состояние в момент гибели определит судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, погибший в 2022 году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, из них 10 раз — за превышение скорости. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в результате ДТП на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган погибли три человека.