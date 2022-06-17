Пермь, 17 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В больницы Пермского края за сутки, 16 июня, поступили 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель госпитализаций сократился вдвое, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 370 898 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 38 случаев. Заболеваемость COVID-19 идёт на спад.

Оправились от болезни 3561 786 человек. Жертвами заболевания стали 8832 пермяка. За сутки, 16 июня, подтверждено два смертельных исхода.