Кемерово, 17 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Инженеры Кемеровской области изобрели новый тип стрелочного перевода для монорельсовых дорог в горных выработках. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Отмечается, что конструкция меньше зарубежных аналогов по габаритам и способна работать автономно при отключении основного источника энергии.

Разработчики уверены, что внедрение разработки позволит сократить количество инцидентов при транспортировке людей и грузов под землей. Кроме того, за счёт меньшего числа ремонтов в течение года сократятся издержки предприятия.