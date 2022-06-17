Тихвин, Ленинградская область, , 11:57 — REGNUM В городе Тихвине Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в похищении автомобиля для мобильной вакцинации от коронавируса.

Угнанный автомобиль мобильной вакцинации (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП Тихвин) Vk.com/47tihvin

Угон фургона «Газон Некст» с надписью «Медслужба», принадлежащего местной больнице, произошел в Тихвине 14 ноября 2021 года. В автомобиле находился запас вакцины от COVID-19. Общая стоимость похищенного составила 4 млн рублей. Поиски по горячим следам не дали результата. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Спустя почти два месяца, в начале января 2022 года, в 20 км от Тихвина, в лесу рядом с садоводством «Лесное» в Цвылёвском сельском поселении автомобиль был найден. Поиски угонщика продолжались.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 16 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 23 1-го микрорайона в городе Тихвин сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего неработающего местного жителя.

«Установлено, что задержанный находится под подпиской о невыезде за кражу автомобиля в июле прошлого года у мужчины», — отметили в Главке. Новую меру пресечения предполагаемому угонщику медицинского автомобиля изберет суд.

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