Париж, 17 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон откровенно рассказал о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BFM TV.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В последнее время в СМИ часто говорили о «натянутых» отношениях между главами Франции и Украины.

«Наши отношения всегда были хорошими, несмотря на разногласия», — заявил президент Франции.

В частности, Эммануэль Макрон упомянул о своем заявлении не «унижать Россию», болезненно воспринятого исполнительной властью Украины.

«Роль Франции заключалась в том, чтобы быть посредником», — добавил Эммануэль Макрон, предостерегая от риска «потерять мир».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал стремление Молдавии стать членом ЕС.