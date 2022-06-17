Якутск, , 11:49 — REGNUM Искусственные дожди в Якутии распределяются неравномерно и становятся причиной ряда негативных факторов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 июня политолог Андрей Данилов.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: Село Якутии топит из-за искусственно вызываемых осадков

Он указывает на то, что дожди в республике приводят к размыванию дорог, в том числе федеральных трасс. Из-за обильных осадков люди теряют урожаи, а участки в низинах заболачиваются, также отметил эксперт.

«Для прогнозирования долгосрочных последствий от экспериментов с экосистемой нужно экспертное мнение биологов, экологов, синоптиков и других смежных специалистов вплоть до инженеров, занимающихся строительством в условиях вечной мерзлоты. Считаю, что можно было выбрать для проведения подобных экспериментов другой регион или местность, не населенную людьми», — отметил Андрей Данилов.

По его словам, в Якутске от обильных дождей вспучивается тротуарная плитка и скапливается вода, которую необходимо откачивать. Эксперт подчеркнул, что якутяне недовольны и выразил опасения, что мнение людей может повлиять на результаты выборов в Госсобрание республики и гордуму Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня работа самолёта-зондировщика стала причиной подтопления в селе Арбын в Намском районе Якутии. После искусственно вызванных дождей из берегов вышла река Алдан.