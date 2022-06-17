Эксперт из Якутии назвал искусственные дожди экспериментами с экосистемой
Якутск, 17 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Искусственные дожди в Якутии распределяются неравномерно и становятся причиной ряда негативных факторов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 июня политолог Андрей Данилов.
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Он указывает на то, что дожди в республике приводят к размыванию дорог, в том числе федеральных трасс. Из-за обильных осадков люди теряют урожаи, а участки в низинах заболачиваются, также отметил эксперт.
По его словам, в Якутске от обильных дождей вспучивается тротуарная плитка и скапливается вода, которую необходимо откачивать. Эксперт подчеркнул, что якутяне недовольны и выразил опасения, что мнение людей может повлиять на результаты выборов в Госсобрание республики и гордуму Якутска.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня работа самолёта-зондировщика стала причиной подтопления в селе Арбын в Намском районе Якутии. После искусственно вызванных дождей из берегов вышла река Алдан.