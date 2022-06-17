Москва, , 11:48 — REGNUM Заявления президента США Джо Байдена о санкциях против РФ в качестве верховного главнокомандующего свидетельствуют о наличии у него медицинского заболевания. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Байден сказал, что принимал решение о санкциях против России не как президент, а как верховный главнокомандующий. Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии», — написал Медведев.

Он также напомнил о «бессмысленном американском доктринёрстве»: «Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение — Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более — ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту. Но главком решил и сделал».