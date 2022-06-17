Москва, , 11:52 — REGNUM Премьера сразу двух документальных фильмов о героях, которые воспользовались возможностями национального проекта «Образование», состоится в июне на онлайн-платформе «Смотрим». Работы посвящены простым людям, жизнь которых меняется благодаря национальному проекту по всей стране.

Учитель Edu.gov.ru

Фильм «Сельский учитель» будет доступен на платформе с 20 июня. Герои картины на личном примере расскажут, как изменилась их жизнь, и как они меняют жизнь детей и их образование к лучшему.

Министерство просвещения России уделяет большое внимание при реализации национального проекта «Образование» не только городским школам, но и сельским, ведь это более половины школ страны. До 2024 года все сельские школы будут оснащены оборудованием для обучения, дополнительных занятий, спортивных активностей, а в 5700 общеобразовательных организациях сельской местности будет обновлена материально-техническая база для занятий спортом. Важно не только модернизировать инфраструктуру, но и привлекать новых, молодых педагогов в сельские школы.

Повышение престижа профессии учителя — одна из важнейших задач национального проекта «Образование». Привлечь в школы высококлассных учителей по самым востребованным предметам позволяет программа «Земский учитель», которая реализуется с 2020 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Для участия в программе необходимо пройти конкурс, который достигает в некоторых случаях 11 человек на место. Участниками программы являются 83 региона (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

Обеспечение равного доступа к образованию вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка — основная задача нацпроекта «Образование». Для ее достижения по всей стране открываются центры дополнительного образования, в которых дети бесплатно осваивают перспективные специальности.

Школьное и дополнительное образование выстраиваются в нашей стране как единая система, направленная на формирование у ребенка гармоничной личности и получение широкого спектра компетенций, и эффективны только тогда, когда они реализуются совместно.

С нового учебного года 46 земских учителей приступят к работе в школах Иркутской области. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Буретской СОШ Елена Халиулина (деревня Буреть Усольского района), благодаря участию в данной программе школе очень повезло с педагогом по математике — Светланой Дробышевой.

Елена Халиулина очень тепло отзывается о программе «Земской учитель». Говорит, что перед молодыми педагогами России открылись невероятные возможности, можно ознакомиться с особенностями разных регионов страны, поменять место жительства:

«Очень хорошая программа! Мы, во-первых, получили специалиста, которого очень долго ждали и искали. А во-вторых, специалист приехал очень достойный, ведающий всеми современными компьютерными технологиями. Особенно пригодились дистанционные — в пандемию коронавируса это нас спасало. Новый преподаватель помогла нам освоить современные платформы и приемы. Тут как раз к нам поступило новое оборудование, интерактивные панели, «Точка роста» пришла — получилось такое подспорье».

В Алтайском крае по итогам конкурсного отбора в программу «Земский учитель» определили 36 победителей, которые смогут получить единовременную компенсационную выплату в 2022 году.

«Наибольшее число баллов присвоено претендентам, рассматривающим в качестве места трудоустройства общеобразовательные организации, расположенные в населенных пунктах, удаленных от Барнаула более чем на 100 километров, а также в труднодоступных населенных пунктах. Дополнительным баллом отмечены претенденты, являющиеся выпускниками общеобразовательных организаций, в которых они планируют работать», — отмечает начальник отдела науки, высшего образования и кадрового развития отрасли регионального ведомства образования Татьяна Манянина.

Диана Рожкова прибыла на Алтай из Тюмени и стала работать учителем иностранного языка в средней школе села Ая. Говорит, что уезжать обратно не планирует.

«Во-первых, это хорошее испытание и проверка себя. Во-вторых — финансовая поддержка, это очень важно молодому педагогу. А в третьих, когда ты приезжаешь работать в село, то получаешь не просто обычную школу, а семью», — пояснила педагог. Говорит, что после переезда мнение о сельской школе поменяла кардинально. Причина — современное оборудование и сильная методическая база.

«Когда мы с мужем поехали на Алтай, думали: поживём — посмотрим. А сейчас я могу с уверенностью сказать: мы никуда переезжать не собираемся», — отметила Диана Рожкова.

В документальном фильме «Школа будущего», который будет доступен с 23 июня на онлайн-платформе «Смотрим», зрители познакомятся с героями, которые пользуются возможностями дополнительного образования и современного школьного оснащения, которые появляются благодаря национальному проекту.

Например, у ребят появляется возможность заниматься в центрах «Точка роста», которые открываются на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах. Они помогают детям знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях.

В «Точках роста» ребята осваивают передовые технологии и развивают свои таланты даже в самых отдаленных населенных пунктах. Сейчас в России было открыто более 9500 «Точек роста», а до конца 2024 будут работать более 24 тыс. таких центров.

«В школе обучается 930 школьников и инфраструктура Центра используется в урочное и во внеурочное время как пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности обучающихся, проектной деятельности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Ребята получили возможность использовать современное цифровое оборудование. Школьники активно участвуют в конкурсах естественнонаучной направленности, ИКТ-конкурсах, принимают участие в олимпиадах по экологии, краеведению, программированию, финансовой грамотности на образовательной платформе «Учи. ру». Учащиеся принимают активное участие в шахматных турнирах муниципального и краевого уровня, занимая командные и личные призовые места», — пояснила директор одного из алтайский центров «Точка Роста» Ольга Масловская.

Также по всей России благодаря нацпроекту «Образование» продолжают открываться региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мини-Сириус». В каждом из таких 44 центров проходят профильные смены по самым востребованным направлениям, где ребята смогут определиться с профессией, выявить и развить свой талант в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.

К 2024 году свой центр развития способностей и талантов появится в каждом регионе.

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