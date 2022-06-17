Калайи-Нау, Афганистан, 17 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Местные власти в афганской провинции Бадгис заявляют, что единственная психиатрическая больница в провинции закрывается из-за отсутствия поддержки и нехватки койко-мест. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

По словам чиновников, количество психически больных людей в провинции резко возросло после падения предыдущего правительства Афганистана, но для их лечения нет условий.

В настоящее время в больнице функционирует только одно отделение, чего недостаточно из-за растущего числа психически больных людей в провинции.

Между тем, психиатры провинции говорят, что если больнице не будет уделено должного внимания, число пациентов будет увеличиваться, проблемы станут более серьёзными.