Цумадинский район, Дагестан, 17 июня 2022, 11:47 — REGNUM В Дагестане при ремонте одной из сельских гимназий были сфальсифицированы данные о выполненных работах. В совершении мошенничества подозревают заместителя генерального директора ООО «Лидер-Строй» Х. Магомедова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Работы выполнялись в гимназии имени Кади Абакарова в селении Агвала Цумадинского района. Замдиректора строительной компании вносил в акты приемки ложные данные об объемах работ. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.