Цумадинский район, Дагестан, 17 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Дагестане при ремонте одной из сельских гимназий были сфальсифицированы данные о выполненных работах. В совершении мошенничества подозревают заместителя генерального директора ООО «Лидер-Строй» Х. Магомедова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Kavtoday.ru Дело

Работы выполнялись в гимназии имени Кади Абакарова в селении Агвала Цумадинского района. Замдиректора строительной компании вносил в акты приемки ложные данные об объемах работ. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

«При выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши учебного корпуса указанного учреждения, являясь руководителем подрядной организации, подозреваемый, используя свое служебное положение, вносил в акты приемки и финансовые документы заведомо ложные сведения о якобы выполненных в полном объеме работах», — цитирует представителя УФСБ РИА «Дагестан».