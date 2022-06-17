Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Самое большое число нарушений, которые находит Счетная палата, лежит в основном в области государственных закупок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), выступая на ПМЭФ-2022.

Александр Жуков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это такая самая болезненная тема. Я думаю, что здесь Счетной палате нужно внимательно проанализировать все эти недостатки. Может быть, и подготовить какие-то предложения по дополнительному совершенствованию этой системы», — сказал он, обращаясь к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину.

Жуков отметил, что очень много государственных закупок проходит мимо контроля, «а это, как известно, самая коррупционная сфера».