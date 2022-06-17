Брянск, , 11:52 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 19 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Брянской области проведено 1 930 240 исследований на коронавирус. Выявлено 162 168 носителей инфекции, завершили лечение выздоровлением 157 952 жителя. Количество летальных исходов осталось за сутки неизменным — от осложнений скончалось 4 034 человека.

За истекшие сутки в ковид-госпитали направили семь новых пациентов.