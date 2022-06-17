Ереван, 17 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам заявил, что не против того, чтобы Нагорный Карабах включили в состав Азербайджана. Об этом 16 июня на митинге заявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Он сказал, что любой статус, который будет гарантировать безопасность жителей Арцаха — приемлем для нас. Он в открытую заявляет, что не против того, чтобы Арцах был в составе Азербайджана», — отметил Сагателян.

Вице-спикер также заявил, что у Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева якобы есть договорённость о постепенной сдаче Нагорного Карабаха под контроль Баку. Сагателян сообщил, что это будет обсуждаться в ходе предстоящего митинга оппозиции, назначенного на 18 июня.

Напомним, в Ереване около двух месяцев проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Протестующие блокировали движение на улицах и входы государственных учреждений. 15 июня было объявлено о смене стратегии. Протестные штабы планируется открыть в регионах.