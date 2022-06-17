Москва, 17 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Нужно ставить вопрос о взимании в будущем с коллективного Запада контрибуций за «тотальную войну». Об этом 17 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Пора уже поставить вопрос о том, что не только бывшая Украина, но и весь совокупный Запад должен «заплатить цену» за враждебную по отношению к России политику», — заявил публицист.

По мнению публициста, выплата контрибуцию должна быть осуществлена за ведение «тотальной гибридной войны» (термин Лаврова) против России.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что «Запад объявил нам, всему Русскому миру тотальную войну»