Элиста, , 11:43 — REGNUM В Калмыкии руководитель государственного театра танца «Ойраты» попала под следствие за фиктивное трудоустройство матери и мужа родной сестры. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что с апреля 2020 года по август 2021 года подозреваемая фиктивно трудоустроила родственников на должности сторожа и дворника. Затем она утверждала табели учёта рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы отработанных рабочих часах сотрудниками. В результате фиктивные работники неправомерно получили зарплату за счёт бюджета Калмыкии в размере около 400 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) продолжается.