Феодосия, Крым, , 11:43 — REGNUM Руководство всего крымского города Феодосии может покинуть посты, об этом написал 17 июня в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава региона подчеркнул, что до 22 июня представители городских властей, в том числе депутатского корпуса, а также министерств и ведомств, должны полностью обойти город и решить проблемные вопросы.

«Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего», — написал Аксёнов.

Глава региона также обратил внимание на эффективность работы депутатского корпуса Феодосии, подчеркнув, что результатов «не видно».

Аксёнов пообещал жителям города, что до 1 июля будет проведена проверка качества исполнения поручений.

Ранее глава региона жёстко раскритиковал городское руководство — по данным Аксёнова, проблемные вопросы не решаются, более того, по исполнению поручений «фиксируется либо обман конкретных должностных лиц, либо абсолютно халатное отношение к проводимой работе», глава Крыма усмотрел со стороны администрации полное пренебрежение интересами жителей.

Отметим, что Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года.