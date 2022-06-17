София, , 11:42 — REGNUM Масштабная драка произошла 17 июня в зале заседаний Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом сообщает БТВ.

По свидетельствам очевидцев, конфликт возник после выступления с трибуны лидера радикальной партии «Возрождение» Костадина Костадинова, фактически призвавшего к свержению дествующей власти в стране. Он в грубой форме оскорбил сторонников нынешнего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и экс-спикера парламента Николая Минчева.

Согласно некоторым данным, для того, чтобы разнять дерущихся слуг народа, потребовалось вмешательство охраны. В настоящее время ситуация в здании высшего законодательного органа Болгарии нормализовалась. Парламенское заседание продолжается.