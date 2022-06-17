Бердск, Новосибирская область, 17 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата проверка по факту гибели 43-летнего мужчины из-за нарушений требований охраны труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

ГУ СКР по Новосибирской области На строительной площадке

Установлено, что накануне днём, 16 июня, на строительной площадке в микрорайоне Морской города Бердска мужчина монтировал систему водоснабжения и канализации. Спустившись в траншею, он стал выравнивать землю лопатой. В это время на него обрушился грунт. Рабочий скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение.