Казань, 17 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Татарии подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 84 человека. Как сообщает 17 июня общероссийский оперативный штаб, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за минувший день 36 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 151 807 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 147 516 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 210 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус никуда не делся, и он останется навсегда.

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