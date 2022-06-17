Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровели 29 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 133 771 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 137 022. За сутки выявлено 25 новых носителей, трое больных госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса в республике стали 3034 человека, за последние сутки зарегистрировано один новый летальный случай.