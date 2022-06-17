Кострома, 17 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Вступил в силу обвинительный приговор Свердловского суда Костромы в отношении сварщика Александра Сочешкова, признанного виновным в уничтожении автобуса и полуприцепа по неосторожности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Кроме этого, суд обязал его выплатить 1,7 млн рублей собственникам повреждённого имущества.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Напомним, в июне 2020 года Сочешков подрабатывал у индивидуального предпринимателя, выполняя для него сварку и резку металла. Рядом с территорией, не ограждённой огнеупорной перегородкой, находилась поленница с дровами. Через 7 часов после окончания работ на площадке начался пожар.

Осужденный полагает, что возгорание дерева от металлической искры спустя столь длительный промежуток было технически невозможно. Он указал, что на него решили «переложить вину» других работников, которые могли бросить на поленницу недокуренную сигарету.

Сочешков жаловался на «несправедливый» суд губернатору Костромской области и подавал апелляцию в Костромской областной суд. Суд второй инстанции оставил приговор без изменений. Жалоба была перенаправлена в прокуратуру региона, она признала решение законным и обоснованным. Рабочий пояснил ИА REGNUM, что продолжит борьбу и подаст кассационную жалобу на приговор в московский суд в июне 2022 года.