Самара, , 11:42 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке возбуждено в Самарской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, вечером 12 июня 2022 года в Сызрани трехлетний мальчик катался на карусели, расположенной на детской площадке по улице Новостроящейся и получил травму пальца левой кисти. Ребенка срочно доставили в медучреждение.

По предварительной информации, причиной несчастного случая стало не обеспечение безопасного функционирования детской карусели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на лестнице.

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