Пенза, 17 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки после COVID-19 выписали 53 пациента. Всего по состоянию на 17 июня, в регионе выздоровели 181 111 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За все время пандемии в Пензенской области зарегистрировали 187 484 случая заражения коронавирусом, из них 40 — за минувший день.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5937 человек, за сутки умер один пациент.

В пензенские ковид-стационары 16 июня госпитализировали 23 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ПМЭФ-2022 заявила, что число заболевших COVID-19 снижается.

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