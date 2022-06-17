Варшава, 17 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Польша не позволит России «восстановить империю», заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

«Наша цель, чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю», — цитирует его слова Interia.

Блащак заявил, что воссоздание Российской империи в Европе — очень опасное явление.

«Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блащак заявил, что Польша предлагает нарастить бюджет Североатлантического альянса.

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