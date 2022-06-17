Париж, , 11:37 — REGNUM Украина в нормальных условиях не могла бы получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом 17 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

Эммануэль Макрон Facebook.com EmmanuelMacron

«В нормальных условиях Украина не должна была быть кандидатом (на получение статуса на вступление в ЕС — ред.)», — сказал он.

Также французский лидер уточнил, что такой статус кандидата подразумевает длящийся годами процесс, который видно на примере Сербии.

«Это лишь глава в переговорах. Мы это делаем, потому что идут военные действия, и считаем, что это было бы правильно», — добавил Макрон.

При этом он указал, что ролью Франции в этом процессе является помощь киевскому режиму и поддержание дипломатических связей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что статус кандидата на вступление в Европейский союз может получить Молдавия.