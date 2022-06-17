Москва, , 11:35 — REGNUM В Московской области выпускные вечера в общеобразовательных школах регионаыъ городов состоятся 24 и 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Точную дату определяет руководство каждой школы самостоятельно. Школьники отправятся на праздничные мероприятия после получения аттестатов об окончании школы.

Каждый выпускник, который наберет 100 баллов на двух и более ЕГЭ, получит от властей Подмосковья по 100 тыс. руб. Учителя, подготовившие двух и более 100-бальников, получат премии в размере 150 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России расходы на организацию выпускного вечера для родителей 9-классников выросли на 30%, для родителей 11-классников — на 15%.

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