Москва, 17 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В городах Московской области выпускные вечера в общеобразовательных школах состоятся 24 и 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

Точную дату определяет руководство каждой школы самостоятельно. Школьники отправятся на праздничные мероприятия после получения аттестатов об окончании школы.

Каждый выпускник, который наберет 100 баллов на двух и более ЕГЭ, получит от властей Подмосковья по 100 тыс. руб. Учителя, подготовившие двух и более 100-бальников, получат премии в размере 150 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России расходы на организацию выпускного вечера для родителей 9-классников выросли на 30%, для родителей 11-классников — на 15%.

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