Выпускные вечера в школах Подмосковья пройдут 24 и 25 июня
Москва, 17 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В городах Московской области выпускные вечера в общеобразовательных школах состоятся 24 и 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Точную дату определяет руководство каждой школы самостоятельно. Школьники отправятся на праздничные мероприятия после получения аттестатов об окончании школы.
Каждый выпускник, который наберет 100 баллов на двух и более ЕГЭ, получит от властей Подмосковья по 100 тыс. руб. Учителя, подготовившие двух и более 100-бальников, получат премии в размере 150 тыс. руб.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России расходы на организацию выпускного вечера для родителей 9-классников выросли на 30%, для родителей 11-классников — на 15%.
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