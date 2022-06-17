Нижний Новгород, , 11:34 — REGNUM Утром 15 июня около деревни Цыгановка, Дивеевского района произошла авария с участием автомобиля УАЗ АО «Почта России». Об этом сообщает Гострудинспекция Нижегородской области в своем telegram-канале.

«Почта России» Иван Шилов © ИА REGNUM

На скорости автомобиль пересек полосу встречного движения, съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали пять сотрудников Саровского почтамта. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

Гострудинспекция проводит необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. Также ведомство ожидает получения медицинских заключений о степени тяжести полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туруханском районе Красноярского края бывший начальник сельского отделения почтовой связи признана виновной в присвоении денег. Женщина несколько месяцев изымала деньги из сейфа отделения и тратила их на собственные нужды.

Читайте также: Экс-главу почтового отделения в Красноярском крае осудили за присвоения