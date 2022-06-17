Рязань, 17 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Соглашение о внедрении в Рязанской области Карты жителя на базе платежной системы «Мир» подписано на полях ПМЭФ-2022, сообщает 17 июня пресс-служба правительства региона.

Sdelanounas.ru МИР

Документ подписали гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Выдача карт жителям региона начнётся в 2023 году.

«Рязанская автоматизированная система уже интегрирована с нашей транспортной процессинговой платформой. Платежная система «Мир» поддерживает регион в части стимулирования безналичной оплаты проезда в городском транспорте. С февраля и до конца 2022 года все держатели национальных карт получают скидку в общественном транспорте, расплачиваясь за поездки смартфоном», — уточнил Владимир Комлев.

Тестирование системы начнётся уже в 2022 году.