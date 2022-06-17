Новосибирск, 17 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области предприниматели смогут воспользоваться новой мерой господдержки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Так, предпринимателям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, банки предоставят кредиты по льготной ставке, а банкам, в свою очередь, будут направлены субсидии из областного бюджета — на возмещение недополученных ими доходов по таким кредитам.

Ожидается, что предприниматели смогут получить льготные кредиты на общую сумму около 1,6 млрд рублей.