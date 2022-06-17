с. Ытык-Кюель, , 11:34 — REGNUM В селе Ытык-Кюель 10-летнюю девочку сбил несовершеннолетнй молодой человек. Управлявшему мотоциклом парню 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе управления ГИБДД МВД по региону.

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Мотоциклист спешно покинул место аварии. Ребёнок получил сложный, оскольчатый перелом костей голени со смещением. ДТП произошло вечером 16 июня, молодого человека разыскали на следующий день. Выяснилось, что на мотоцикле парень ездил без прав и документов с разрешения родителей.

«Родители пострадавшей девочки собираются подавать иск по возмещению морального вреда и причиненного вреда здоровью. И отвечать за содеянное придется не только родителям юного мотоциклиста, но уже и самому юноше: за причинение тяжелого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность с 16-летнего возраста», — отметили в госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года школьник из Якутска переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. Ребёнок не получил серьёзных травм и лечился амбулаторно.