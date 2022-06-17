Саратов, 17 июня 2022, 11:33 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 17 июня зарегистрировали 254 085 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвердили еще 84 теста, накануне выявили 98 заболевших. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели с начала пандемии 247 252 человека, из них 109 — за минувший день. В ковид-госпитали 16 июня доставили 24 пациента.
По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 258 пациентов, на амбулаторном — 665.
Скончались от последствий заражения коронавирусом 5985 человек, за сутки умер один человек.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области иммунизацию против коронавирусной инфекции прошли 1 374 571 человек, в том числе 3396 подростков.
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